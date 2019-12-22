: Hacı Bayram Camisi'nde Doğu Türkistanlılar için dua yapıldı

22.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:20

Başkentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar için dua programı düzenlendi.

Hacı Bayram Camisi'nin avlusunda sabah namazının ardından düzenlenen programda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam dünyasında zulüm gören bütün Müslümanlar için dua etti.

Daha sonra grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, yapılan duanın Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Bu organizasyonların devam edeceğine işaret eden Sinan, "Bizler inşallah bundan sonraki aylarda da değerli bir İslam alimini ya da yurt dışında bu konuda cefa görmüş büyük bir İslam liderini buraya getireceğiz. Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler, tekbir getirerek alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

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