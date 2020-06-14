Hacı Ali Hasgül: "Sosyal Güvenlik Kurumu pandemi sürecinde hiç durmadı"
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Hacı Ali Hasgül: "Sosyal Güvenlik Kurumu pandemi sürecinde hiç durmadı"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Sosyal Güvenlik Kurumu pandemi sürecinde hiç durmadı" dedi.

Hacı Ali Hasgül:
14.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:14

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Sosyal Güvenlik Kurumu pandemi sürecinde hiç durmadı" dedi.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, korona virüs sürecinde kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Pandemi sürecinde gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Hasgül, "Cumhurbaşkanımızın ekonomik istikrar kalkanı talimatı çerçevesinde en düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye çıkardık. Arkadaşlarımız ile gece gündüz çalışmak sureti ile hiç kimseye sessizce sedasızca duyurmadan çalışmalarımızı sona erdirdik. Devamında evde kal uygulamamız başladı. Vatandaşlarımız evdeyken kurumumuz ile yapacakları her türlü başvuru işleminin evden elektronik ortamdan yapılmasını sağlayacak şekilde tedbirler aldık. Bunların en başında elektrik başvurusu geliyor. Onun dışında 143 başvuru hizmetimiz e-devlet uygulamasında devam etmektedir. Özel hastanelerimizde biyometrik kimlik doğrulama sistemimiz vardı. Bu biyometrik kimlik doğrulama sistemi, avuç içi damar haritasının okunması sureti ile kişinin kimlik bilgisinin doğrulanmasını amaçlıyordu. Bu hastalık dokunma ile bulaştığı için biz 13 Mart itibari ile biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kaldırdık. Vatandaşlarımızın kimliklerinin göstermeleri ve TC kimlik numaralarını söylemesi ile hastanelerde muayene olmasını sağladık. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süresi vardı. Bu süre içerisinde de çalışanların raporlu sayılması talimatlandırıldı. Tek hekim tarafından uygulanan 10 günlük istirahat süresini biz 14 güne çıkardık. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın 1 Ocak 2020'den sonra rapor süresi biten ve raporlarını tıbbi malzemelerini ikinci bir tarihe kadar uzattık. Vatandaşımızın 1 Ocaktan sonra raporu bitmişse bunu yeniletmek için hastaneye gitmesine gerek yok. Bu raporu şuanda geçerlidir. Reçete gerekmeksizin son kullanılan doz itibari ile eczaneye gittiğinde bu ilacını alabilme imkanına sahip" ifadelerini kullandı.

Hasgül, "65 yaş üstündeki emekli vatandaşlarımızın evde maaşlarını alabilmek için gerek kamu bankalarımız ile gerek PTT ile anlaşmalar yaparak vatandaşlarımızın bu iş seçeneği istemesi durumunda maaşlarını evde ödedik. Ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında Mart 2020'den sonra 3 aylı döneme ait sigorta primlerini 6 ay süre ile erteledik. Korona virüs kapsamında bazı hastalarımızın yatarak tedavi görmesi gerekiyor. Özellikle özel hastanelerde bunun günlük 660 TL olarak yoğun bakım ücreti ödedik. Özel hastanelerin bunu yapağı tedavi masraflarını karşılamak için yoğun bakımı 2 katına çıkardık. ve hastalarımızın özel hastanelerde almasını sağladık. Korona virüste etkinliği tespit edilen ilacı da geri ödeme kapsamına alarak ödemeye başladık. Genel Sağlık Sigortası sistemimizin ne kadar önemli olduğu bir daha ortaya çıktı. Aylık 90 TL civarında bir miktar ödemek sureti ile sosyal güvencesi olmasa bile bütün sağlık hizmetlerinden sınırsız bir biçimde sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı getirildi. Avrupa bununla ilgili sınıfta kaldı, Amerika sınıfta kaldı, çok gelişmiş Kuzey Avrupa ülkeleri dahi bunla ilgili sınıfta kaldı. Biz ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın da Genel Sağlık Sigorta primlerini ödüyoruz. Bu bizim hem inancımızın hem de kültürümüzün gereğidir. İşverenlerimizin bu süreçte mağdur olmaması için geri dönüş teşviklerini 30 Hazirana kadar uzattık. Emekli olan vatandaşlarımızın Sağlık Uygulama tedbirleri kapsamında tıbbi malzemeleri karşıladık. Sosyal Güvenlik Kurumu pandemi sürecinde hiç durmadı" şeklinde konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında il müdürlüğünde de önlemlerin alındığını dile getiren Hasgül, "11 Mart itibari ile bu iş Türkiye'ye geldiği vakit biz burada iş toplantımızı yaptık ve o gün itibari ile personelimiz açısından serbest kıyafet uygulamasına geçtik. Takım elbise giymeyi yasakladık çünkü, memurumuz akşam eve gittiğinde üzerinde giydiği kıyafeti makinaya atıp yıkasın diye düşündük. Aynı tarih itibari ile eldivensiz hiçbir vatandaşı içeri almadık. Gelen vatandaşlara eldiven maske verdik. Ateş ölçümlerini yaptık. Ateşi yüksek çıkanlar sağlık kuruluşuna yönlendirildi. Personel ve vatandaşlarımız arasında sosyal mesafe koyduk. İçeriye girerken bastıkları yere dahi dezenfektan ile doldurup virüs bulaşmasının önüne geçtik. Kayseri'deki en yoğun çalışan kurum sayılabiliriz. En çok personeli olan kurumuz. Bir tane bile vakamız yok. Bu alınan tedbirler çok önemli. Tedbirlerimizi genişletiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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