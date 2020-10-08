Hacı Ahmet Ziylan kimdir, nerelidir? Hacı Ahmet Ziylan kaç yaşındaydı?
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Hacı Ahmet Ziylan kimdir, nerelidir? Hacı Ahmet Ziylan kaç yaşındaydı?

08.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:05
Hacı Ahmet Ziylan kimdir, nerelidir? Hacı Ahmet Ziylan kaç yaşındaydı?

FLO ayakkabının kurucusu Hacı Ahmet Ziylan kimdir? Hacı Ahmet Ziylan nerelidir? Hacı Ahmet Ziylan kaç yaşındaydı?

FLO ayakkabının kurucusu olan iş insanı Hacı Ahmet Ziylan bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Ziylan'ın vefatı sonrası pek çok taziye mesajı yayınlandı.

HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?

Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 12:06:56. #1.15#
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