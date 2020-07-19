Hacı adaylarının 7 günlük ev karantinası başladı Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlı katılım ve sıkı tedbirler alınan hac organizasyonunda hacı adaylarının 7 günlük ev karantinası bugün başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlı katılım ve sıkı tedbirler alınan hac organizasyonunda hacı adaylarının 7 günlük ev karantinası bugün başladı.

Suudi Arabistan, korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıpları nedeni ile bu yıl hac organizasyonunda yurtdışından gelen hacı adaylarının kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Hac ve Umre Bakanlığı, yaptığı açıklamada sadece yurtiçindeki Müslümanların Hac organizasyonuna katılabileceğini duyurmuş, geçtiğimiz günlerde ise Hac için sağlık protokolü yayınlamıştı. Bakanlık, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hac için yayınlanan sağlık protokolüne göre, sağlık şartlarını ve koşullarını karşılayan Hacı adaylarının 7 günlük ev karantinası bugün başladı" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan'da 250 bin 920'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 486'ya yükseldi. - RİYAD

Kaynak: İHA