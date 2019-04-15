Hacı Adaylarına Seminer

Gaziantep'te İslahiye Müftülüğü tarafından hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı ile hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci konularında bilgiler verdi.

Tavaf ve ihram giyimi ile hac öncesi hazırlıklar ve say esnasında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı seminerde, hacı adaylarından gelen sorular da cevaplandı.



İslahiye'de bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve yetkili acentelerin organizasyonuyla 59 kişinin kutsal yolculuğa çıkacağı belirtildi.

Kaynak: AA