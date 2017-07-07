Hacı Adayları Okullu Oldu

SERHAT ZAFER - Sivas Müftülüğünce hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilen Hac Okulu Projesi kapsamında, kutsal topraklara gidecek hacı adayları yaklaşık 2 ay eğitime tabi tutuluyor.



Erkekler için Sivas Müftülüğü binasında, kadınlar için Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda açılan Hac Okulu'na hacı adayları yoğun ilgi gösteriyor. Haftada 2 gün ve günde 2 saat olmak üzere düzenlenen derslerde, din görevlileri, hacı adaylarına dini konular ile kutsal topraklarda nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor.



Okulda, hacı adaylarına Kabe maketi etrafında uygulamalı tavaf da yaptırılıyor.



Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haccın en önemli ibadetlerden olduğunu söyledi.



Hac ibadetini vakti ve imkanı yerinde olan Müslümanların ömründe bir kez yerine getirebildiğini dile getiren Balkan, "Oraya gidildiğinde genelde bu işin acemiliğinden dolayı çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için neler yapılabilir diye bir düşündüğümüzde özellikle vaizlerimizin katkılarıyla bir düşünce ortaya çıktı." dedi.



Normal şartlarda Diyanet İşleri Başkanlığının direktifleri doğrultusunda belirli süre seminerler verildiğini belirten Balkan, ancak bu seminerlerin 3-5 gün süren kısa programlar olduğunu ifade etti.



Kısa süren programlarda tam manasıyla her şeyin aktarılamadığına dikkati çeken Balkan, "İbadet konularında belki birtakım şeyleri verebiliyoruz ama bunun dışında lazım olan sosyal yaşantı, davranışlarla ve ikili ilişkilerle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Hacı adaylarımızda gidip geldikten sonra bunları ifade ediyorlardı." diye konuştu.



"Sivas'tan 756 kişiyi kutsal toprakla uğurlayacağız"



Uzun soluklu ve detaylara girerek hacı adaylarını bilgilendirmek adına böyle bir düşüncenin ortaya çıktığını anlatan Balkan, şunları kaydetti:



"Hac okulunu ilk defa yapıyoruz. Bunun dönüşünü inşallah hacdan geri geldiklerinde almış olacağız. İnanıyorum ki orada hacı adaylarımız aldıkları bu bilgilerden çok istifade edecekler. Hacı adaylarımıza kutsal topraklara gitmeden adeta orayı yaşatmaya çalışıyoruz. Hem ibadet konularında hem ibadet dışındaki konularda yapılması ve yapılmaması gereken tüm detaylar veriliyor. Uzun soluklu bir okul, mayıs ayında başladı ve temmuzun sonuna kadar da devam edecek. Haftada 2 gün geliyorlar, 2'şer saatten olmak üzere ciddi bir zaman bu işe ayırmış olduk. Bu sene Allah nasip ederse Sivas'tan 756 kişiyi kutsal toprakla uğurlayacağız."



Müftü Balkan, hacı adaylarının 465'inin Diyanet İşleri Başkanlığı, 291'inin ise şirketlerle kutsal topraklara gideceğini söyledi.



Balkan, ilk defa uygulanan Hac Okulu Projesinin faydalı olmasını ümit ettiklerini ve Türkiye geneline yayılmasını arzu ettiklerini belirtti.



Sivas Müftülüğü vaizesi Azime Betül Demirel Yiğit ise 25 Mayıs'ta başlayan Hac Okulu'nun 20 Temmuz'da sona ereceğini aktardı.



Hacı adaylarına ibadet bilinci, hac ibadeti, bir arada yaşama bilinci, sağlık bilgileri, hac ibadetinin hikmeti, hacla ilgili semboller ve bunların anlamları ile hacca çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık konusunda dersler verdiklerini ifade eden Yiğit, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı programı hem teorik hem de pratik anlamda anlatıyoruz. Özellikle hanımların akıllarına takılan konulara ve sorulara ışık olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hacca gittiklerinde inşallah problemleri en aza veya bilgisizlikten kaynaklanan sıkıntıları en aza indirmiş olacaklar." şeklinde konuştu.