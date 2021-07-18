Hacı adayları Mina'ya ulaşmaya başladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina'ya ulaşmaya başladı.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina'ya ulaşmaya başladı.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, Terviye gününü geçirmek için Mina'ya geldi. Kabe'ye gelen hacı adayları dün ve bugün ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya ulaşmaya başladı. Geceyi Mina'daki steril çadırlarda geçirecek hacı adayları, yarın Arafat vakfesini gerçekleştirecek.

2019'da 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca 60 bin kişiyle sınırlandırıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı