Hacı adayları kutsal topraklara yola çıktı

Hac vazifesini yerine getirmek için Sakarya'dan kutsal topraklara yola çıkan 90 kişilik ilk hac kafilesi uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hac kafilesi ile yolculuk öncesi bir araya geldi.

Dualarda buluşma isteğini hacı adaylarına ileten Yüce, "Bu yıl şehrimizden bin 130 kişi hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek. 90 kişiden oluşan ilk kafilemizi de terminalimizden uğurladık. Manevi iklimin en yoğun yaşandığı hac görevi, hayatımızda çıkmış olduğumuz en önemli yolculuklardan biridir. Rabbim hacca gitmek isteyen tüm kullarına nasip eylesin. Hacı adaylarından en büyük isteğim bizleri de dualarında unutmamalarıdır. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul etsin. Hayırlı yolculukları olsun." diye konuştu.

Yüce, daha sonra hacı adaylarını uğurladı.

Öğrenciler tarihe tanıklık ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi "Yerinde Tarih Atölyesi", 3. hafta programlarını tamamladı.

Gerçekleştirilen programda Adapazarı'nın tarihi ve kültürel mirasları işlendi.

Tozlu Camii, Orta Camii, Ağa Camii, Orhan Camii, Türk Ticaret Bankası ve Uzun Çarşı'nın tarihi geçmişi, sosyal ve kültürel önemi derse katılan öğrencilere aktarıldı.

Derse katılım sağlayan öğrenciler Sakarya'nın fethini tamamlayan Orhan Gazi ve onun tarafından yapıldığı tahmin edilen Büyük Esence'deki tarihi Orhan Camii'ni yerinde gördü.

Çocukların yaz tatilinde adresi SGM'ler oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine 25 farklı branşta devam eden Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) yaz dönemi kursları devam ediyor.

Dersler devam ederken kayıt almaya devam eden Adapazarı SGM'nin öğrenci sayısı üç hafta içinde 7 bine, yoğun ilgi gören Kur'an-ı Kerim derslerinde ise toplam öğrenci sayısı 2 bin 100 öğrenciye ulaştı.

Gerçekleşen yaz dönemi etkinliklerinde Gezi Atölyesi öğrencileri, "Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar" sloganıyla kentin farklı noktalarını görme imkanı buldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kursların 2 Ağustos'ta sona ereceği belirtilerek,,"Yaz dönemi kurslarına gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın yaz tatilinde kurslarımızı tercih ederek ilgili oldukları branşlara yoğun ilgi göstermesi bizim motivasyonumuzu her zaman daha fazla arttırıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA