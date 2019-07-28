Hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Beypazarı ilçesinden, bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

İlçe Müftülüğünce hacı adayları için Gazi Gündüzalp İş Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Müftü Vekili Vaiz Emin Serdar Erbaş, törende yaptığı konuşmada, "Hacı adaylarımız, sabırlı olun, din görevlilerinin talimatlarına uyun. Oradaki günlerinizi ibadetle geçirin. Kutsal topraklarda, milletimiz adına, ülkemiz adına, tüm Müslümanlar adına dualar ediniz." dedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlamada bazı hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Dualarla uğurlanan hacı adaylarının oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.

Beypazarı ilçesinden bu yıl kutsal topraklara toplam 72 hacı adayının gideceği belirtildi.

Kaynak: AA