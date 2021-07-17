Hacı adayları, Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacı adayları, Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı

Hacı adayları, Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde, Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladığı bildirildi.

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde, Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladığı bildirildi.

Haremeyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hacı adaylarının Mescid-i Haram'a girişlerinin farklı kapılardan düzenlendiği ve yetkililer tarafından işaretlenen aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak Kabe'de tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kudüm (ilk) tavaflarını yapan hacı adaylarının daha sonra "Terviye günü" olarak adlandırılan hicri takvime göre zilhicce ayının 8'inci günü (yarın) Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere Mina'ya hareket edeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde de hacı adaylarının Mescid-i Haram'a giriş çıkışlarını düzenleyen tedbirlerin alındığı, her 20 hacı adayı için bir sağlık görevlisinin tahsis edildiği ve tavaf için Kabe'nin etrafında belirli aralıklarla 25 yürüme güzergahı hazırlandığı belirtildi.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac mevsimi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacı adayları, Kovid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:00:11. #1.16#

title