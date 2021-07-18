Hacı adayları Kabe'de ilk tavaflarını yaptı

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Salgın nedeniyle sınır kapıları bu yıl da açılmadı.

Salgın nedeniyle sınır kapıları bu yıl da açılmadı.. Yalnızca Suudi Arabistan vatandaşları hac farizasını yerine getirmeye başladı..

2019'da 2,5 milyon Müslüman'a Hac organizasyonuna katılırken, bu sene Hac ibadeti yalnızca

60 bin kişiyle sınırlandırıldı. Hac ve Umre Bakanlığı, Mekke'de çok sayıda kontrol noktası kurulduğunu açıklarken, virüsün yayılmaması için lojistik ve tıbbi hazırlıkların en yüksek seviyede olduğunu belirtti..

Tavaf sırasında da sosyal mesafeye özen gösterildi..

Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sağlık tesisleri de

kurulurken, kutsal alanların sterilize edilmesi amacıyla

personel görevlendirildi..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı