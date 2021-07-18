Hacı adayları arasında Covid-19 vakası tespit edilmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacı adayları arasında Covid-19 vakası tespit edilmedi

Hacı adayları arasında Covid-19 vakası tespit edilmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları arasında Covid-19 vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları arasında Covid-19 vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, Terviye gününü geçirmek için Mina'ya geldi. Kabe'ye gelen hacı adayları dün ve bugün ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya ulaştı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları arasında şuana kadarCovid-19 vakasının tespit edilmediği bildirildi.

Bakanlık, hacıları sağlıklı bir şekilde korumak için son derece verimli prosedürlere ve önlemlere sahip olduklarını vurgularken, Covid-19 izleme ve takip prosedürlerinin Hac ibadeti sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan 2019'da 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca 60 bin kişiyle sınırlandırıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Zeynep Bastık
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacı adayları arasında Covid-19 vakası tespit edilmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 00:26:05. #1.14#

title