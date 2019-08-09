Hacı adayları Arafat yolunda

09.08.2019 18:07

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'den hac farizasını yerine getirebilmek için kutsal topraklara gelen hacı adayları için Arafat hazırlıklarını tamamladı. Arafat'ta sağlıktan, irşada kadar bütün ekipler hizmetlerine devam edecek.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hacı olabilmek için son göreve hazırlanıyor. Milyonlarca hacı adayı Arafat öncesi son Cuma namazını Kabe'de kıldı, ardından Arafat'a intikal için son hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Türk hacı adaylarının Arafat'a intikalini ikindi namazının ardından 16.30'da başlattı.

Hacı adayları bu akşam Arafat'a çıkıp geceyi Arafat'ta dua ve ibadet ederek geçirecek. Hacı adayları sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler. İrşad çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak. Türkiye'den gelen karilerin Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.Vakfe duasının ardından artık hacı olan vatandaşlarımız,Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarına devam edecek.

50 noktada ışıklı yol göstericiler olacak

Hac İdare Merkezi Başkanı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Arafat'a intikal ve Arafat'ta yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Bircan, hacı adaylarının Arafat'a çıkışlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, hacı adaylarının otellerinden alınıp 610 otobüsle üç tur atmak suretiyle Arafat'a intikallerini sağlayacaklarını söyledi. Otobüslere yol göstermek için önemli 50 noktaya ışıklı yol göstericiler koyduklarını belirten Bircan, "Arkadaşlarımız intikal boyunca bu noktalarda nöbet usulüyle hacı adaylarımızı taşıyan otobüslere yol göstererek intikallerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak" dedi.

Mevsimsel şartlar nedeniyle sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çeken Bircan, bunu önlemek için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kurduklarını kaydetti. Bircan, hacı adaylarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için kumanyaların hazırlandığını ve Arafat'a çıkmadan hacı adaylarına teslim edildiğini aktararak, her bir hacı adayı için 6 litre de su hazırladıklarını ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bunun arttırılacağını söyledi.

"Arafat'ta çadırlara atıkların ayrıştırıldığı çöp kutuları konuldu"

Çevre temizliği için gerekli önlemlerin alındığının da altını çizen Bircan, "Özellikle 'Sıfır Atık ve Sıfır İsraf Projesi' kapsamında 2019 Hac Organizasyonu'nda Mekke ve Medine'de Fetva ve İrşat Ekibimiz, kafile başkanları ve kadın irşat görevlilerimiz tarafından düzenlenen irşat programlarında yeme, içme ve kaynak kullanımındaki israf konularına, çevre bilincine ve temizliğe değinildi. Otellerimizde atıkların ayrıştırıldığı çöp kutuları hizmete sunuldu. Arafat'ta da çadırlarımızın bulunduğu yerlerde atıkların ayrıştırıldığı çöp kutuları konuldu" dedi.

500 sağlık personeli Arafat'ta da hizmet verecek

"Hacı adaylarımıza 500 sağlık personeliyle 3 sağlık çadırında hizmet vereceğiz. Ayrıca 10 ambulansımızda Arafat'ta hazır bulunacak. İhtiyaç halinde hacı adaylarımızın bulunduğu çadırlardan sağlık çadırına intikalini ambulanslarla sağlayacağız" diyen Bircan, Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat'a ulaşımının doktorların kontrolünde sağlanacağını ve Arafat'a otobüsle çıkması riskli olan hastaların ambülanslarla Arafat'a çıkarılacağını kaydetti. Bircan, sağlık çadırında acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hacı adayları için de erkek ve kadın olmak üzere yataklı iki bölümün yanında eczanenin de bulunduğunu belirterek, gezici sağlık ekiplerinin ambulanslarla dolaşarak ihtiyaç halinde hacı adaylarına sağlık hizmeti sunacağını belirtti. Bircan, Vakfenin ardından ambulansların ve sağlık ekiplerinin Müzdelife ve Mina'da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edeceğini söyledi.

Vakfe duası canlı yayınla Türkiye'den izlenebilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duası Türkiye'den de canlı yayınlarla izlenebilecek. Vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecekler. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yapacak hacılar, traş olarak ihramdan çıkacaklar. - MEKKE

Kaynak: İHA