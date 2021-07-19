Hacı adayları Arafat yolunda
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Hacı adayları Arafat yolunda

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hacı adaylarının Arafat yolundaki yürüyüşü MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını...

Hacı adaylarının Arafat yolundaki yürüyüşü MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı. Geceyi Mina'da geçiren hacı adayları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haccın farzlarından vakfe için Arafat'a doğru hareket etti.

Hacı adayları Arafat yolunda
Hacı adayları Arafat yolunda
Hacı adayları Arafat yolunda
Hacı adayları Arafat yolunda

Kaynak: Anadolu Ajansı

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