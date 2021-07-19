Hacı adayları Arafat yolunda

Hacı adaylarının Arafat yolundaki yürüyüşü MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını...