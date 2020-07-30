- Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti
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- Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti

- Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti Haccın en önemli şartlarından Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelife'ye doğru hareket etti.

- Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti
30.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:46

- Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti

MEKKE - Haccın en önemli şartlarından Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelife'ye doğru hareket etti.

Haccın en önemli şartlarından Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları Müzdelife'ye doğru hareket etti. Hacı adayları Arafat'taki Nimrah Camii'nde öğle ve ikindi namazlarını kılmasının ardından güneşin batışıyla birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etmeye başladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih, yaptığı açıklamada hacı adaylarının gruplar halinde Müzdelife'ye hareket edeceğini aktardı. Hacı adayları, Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayıp 1 gece geçirdikten sonra sabaha doğru Mina'ya hareket edecek. Mina'da ise küçük, orta ve büyük şeytanlar taşlanacak.

Kaynak: İHA

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