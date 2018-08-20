Hacı Adayları Arafat'a Çıktı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2.5 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı.

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 2.5 milyon hacı adayı Arafat'a çıktı. Dün Mina'da buluşan hacı adayları, burada kaldıktan sonra hacı olabilmek için son görevlerini yerine getirmek üzere Arafat'a hareket etti.

Hacı adayları öğle ve ikindi namazını Arafat dağında kılıp dua ve ibadet ettikten sonra Müzdelife'de şeytan taşlamak için taş toplayacak. Sabah namazına kadar burada bekleyecek hacı adayları, Arafat yolunu tren, otobüs ya da yaya olarak kat etmeye çalışıyor. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

Suudi Arabistan Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, on binlerce güvenlik ekibi hacı adaylarına eşlik ediyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Elrebia, 25 hastanede 30 binden fazla sağlık ekibinin acil durumlara müdahale için hazır bulunduğunu söyledi.

Mekke-i Mükerreme Bölge Emiri Halid Elfaysel düzenlediği basın toplantısında, "Hacı adayları dünyaya 'İslam barış dinidir' mesajı vermek için toplanıyor" ifadesini kullandı. - MEKKE