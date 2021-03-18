Hacettepespor: 2-0
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Hacettepespor: 2-0

18.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:29
Hacettepespor: 2-0

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Ertan Engin (xx), Birtan Yavuz (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xxx), Alpay (xx), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 90 Mert), Seçkin (xxx), Kadir (x) (Dk. 59 Noyan xxx), Serhat (x) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Ertan Engin (xx), Birtan Yavuz (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xxx), Alpay (xx), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 90 Mert), Seçkin (xxx), Kadir (x) (Dk. 59 Noyan xxx), Serhat (x) (Dk. 76 İbrahim xx), Mehmet Gürkan (xxx)HACETTEPESPOR: Numan (x) - Ömer Alper (xx), Ali Eren (x), Kaan (x) (Dk. 87 Baran), Muhammet Selim (x) (Dk. 45 Musa x), Hüseyin Eren (xx), Furkan (x) (Dk. 46 Mehmetcan Yıldırım x), Muhammed Ali (x), Ahmet Arda (xx) (Dk. 77 Çayan x), Sarp (xx), Mehmet Can Güngör (x)GOLLER: Dk. 82 Noyan, Dk. 87 Mehmet Gürkan (Uşakspor)SARI KARTLAR: Kaan, Musa (Hacettepe) - Seçkin (Uşakspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Uşakspor, yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Hacettepespor'u mağlup etmeyi başardı: 2-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 82'nci dakikada Noyan ve 87'nci dakikada Mehmet Gürkan attı. Grupta 3 maç sonra galibiyetle tanışan Uşakspor, bu skorla puanını 44'e çıkararak Play-Off yarışından kopmadı. Hacettepe ise 20 puanda kalarak düşme hattına geriledi.


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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