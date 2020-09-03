Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Mersin'e barış için kulaç attı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yüzmeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yüzmeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Girne Limanı'ndan hareket eden 10 sporcu yaklaşık 38 saat sonra Mersin Taşucu Limanına ulaştı.

Sporcular burada Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya Türk bayrağını teslim etti.

Kaymakam Nazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin dünya barışına katkı sağladığını belirterek, verilen mesajın da büyük anlam ifade ettiğini vurguladı.

Sporculardan 60 yaşındaki Temel Yahşi ise bu mesafede barış parkuru oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Yahşi, "Burayı tanıtmak istiyoruz. Bu parkurun turizm açısından önemli olduğunu düşünüyoruz ve önemsiyoruz. Başarıyla tamamladık ve mutluyuz." dedi.

"Bütün zorluklara rağmen kulaçlarımızı attık"

Yüzücü Deniz Karadelen ise zorlu bir parkurda mücadele etttiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk defa KKTC'den Türkiye'ye yüzdük. Bu bizim için önemli. Çünkü barışı simgeliyoruz. Bu parkurun dünyada bilinmesini istiyoruz. Çok zorlandık. Gece fırtına oldu ama Mersin'e ulaştık. Gururluyuz. Yaklaşık 38 saat sürdü ve 100 kilometrelik parkurdu. Bütün zorluklara rağmen kulaçlarımızı attık. Fırtına nedeniyle kaptanlar ara vermemizi istedi ama biz alnımızın akıyla sonuna kadar yapmak istedik. Gece güzel manzara eşliğinde yüzdük. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA