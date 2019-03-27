Hacettepeli Gençler Turkcell'i Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi Seçti

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla yılın en iyilerinin belirlendiği Kristal Geyik Töreni'nden ödülle döndü. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell, 'yılın en iyi telekomünikasyon şirketi' oldu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci temsilciler konseyi ve üniversitenin 7 öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi 2'nci Kristal Geyik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birçok dalda ödülün verildiği ve ünlü markaların da yer aldığı törende dijital operatör Turkcell, öğrenciler tarafından 'en iyi telekomünikasyon' şirketi seçildi.

"'Sen Yap Diye' yapıyor, Türkiye'ye ilham kaynağı oluyoruz"

Ödülü alan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi: "25 yıldır Türkiye'ye daha fazla değer katmak için çalışıyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak müşterilerimizi daha iyi anlayarak onların ihtiyaçlarına uygun dijital çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Amacımız günün 1440 dakikasında müşterilerimizin yanında olabilmek ve iyilik odaklı projelerimizle teknolojiyi iyilik için yararlı hale getirebilmek. Bunu yaparken ülkenin geleceği yani gençlerimizin desteğini almak bizim için çok değerli. Gençlerin oyları ile belirlenen, Hacettepe Üniversitesi gibi değerli bir kurumdan aldığımız bu ödül ülkemiz adına teknolojide oluşturduğumuz bu katma değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti. Onların gönlündeki yerimizi korumak en büyük hedefimiz. 25'inci yılımızda 'Sen Yap Diye' sloganımızla gençlerimize, Türkiye'ye ilham kaynağı olmak ve bu ülkeye değer katmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA