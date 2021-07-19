Hacettepe Üniversitesinden "Filenin Sultanları"na onur ödülü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hacettepe Üniversitesi tarafından ilki 2018 yılında düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri'nde "onur ödülü"ne layık görüldü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hacettepe Üniversitesi tarafından ilki 2018 yılında düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri'nde "onur ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen ödül törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar katıldı.

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, "onur ödülü"nün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar