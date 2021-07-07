Hacettepe Üniversitesindeki Hizmet-İş'e bağlı sağlık çalışanları haklarının ödenmesi için eylem yaptı

Hizmet-İş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük 15 aylık ücret alacaklarını ödemediği gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi yönetimini protesto etti.

Hizmet-İş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük 15 aylık ücret alacaklarını ödemediği gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi yönetimini protesto etti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan hakların ödenmediği gerekçesiyle üniversitenin tıp fakültesi önünde toplandı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, grup adına yaptığı açıklamada, 2017, 2018 ve 2019'da üniversite hastanelerinde örgütlü ve yetkili sendika olduklarını belirterek, üniversite yönetiminin 25 Şubat 2020'de Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı haklarını emekçilere vermediğini söyledi.

Hakları ödenmediği için mağduriyet yaşayan emekçilerin Kovid-19 salgını sürecinde büyük bir özveriyle üniversite hastanelerinde çalıştığını ifade eden Keskin, "Toplu iş sözleşmesi, geriye dönük olarak 15 ayı (Ocak 2017-Nisan 2018 dönemi) kapsamakta ve emekçi arkadaşlarımızın 15 aylık geriye dönük ücret alacakları ödenmemektedir. Sendika olarak üniversite rektörü, rektör yardımcıları ve ilgili yöneticileriyle görüştük ama çözüme yönelik bir tavır göremedik." diye konuştu.

Üniversite yöneticilerine Yüksek Hakem Kurulunun aldığı kararın uygulanması için çağrıda bulunan Keskin, emekçilerin haklarının ödenmesi için hukuk çerçevesinde mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay