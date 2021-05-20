Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Filistinliler için uluslararası teşkilatları göreve çağırdı Açıklaması
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Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Filistinliler için uluslararası teşkilatları göreve çağırdı Açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Filistinliler için uluslararası teşkilatları göreve çağırdı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Hacettepe Üniversitesi Senatosu; Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası teşkilatları İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı etkili ve inandırıcı adımlar atmaya ve bu katliamı durdurmaya çağırdı.

Hacettepe Üniversitesi Senatosu; Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası teşkilatları İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı etkili ve inandırıcı adımlar atmaya ve bu katliamı durdurmaya çağırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite senatosunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin karar aldığı bildirildi. İsrail'in, Filistin halkının en temel ihtiyaç maddelerine, ilaç ve tıbbi malzemeye, elektrik ve suya erişimini engelleyen ablukasının yıllardan beri bütün insanlığın gözleri önünde devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in son olarak üç büyük semavi dinin kutsal mekanlarının bulunduğu Kudüs'te ibadet eden Müslümanlara ve ibadethanelerine hiçbir insani değeri gözetmeden saldırılarını şiddetlendirerek sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'de bütün temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı insanların üzerine orantısız biçimde yağdırdığı füzeler ve bombalarla işlediği insanlık suçunun faturasını her gün ağırlaştırmayı fütursuzca sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Soykırıma uğramış bir halkın, şaşırtıcı şekilde bir başka halka karşı yürüttüğü hiçbir insani, hukuki ve ahlaki değer tanımayan soykırım siyaseti, açık bir insanlık suçudur." ifadesine yer verildi.

Devlet politikası olarak sistematik biçimde yürütülen bu soykırımın insanlığın büyük bedeller ödeyerek ulaştığı bugünkü medeniyet seviyesinde izahının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel insan hak ve özgürlüklerini, hukuk kurallarını hiçe sayan, yok farz eden bu zulüm karşısında, çifte standart uygulayan gelişmiş batı ülkeleri, Avrupa Birliği ve bu tür suçları önlemek maksadıyla kurulmuş olan uluslararası kurumların tavrı dünyanın ve bölgenin geleceği açısından çok kaygı vericidir.

Hacettepe Üniversitesi Senatosu olarak İsrail devletini ayırımcı ve soykırımcı politikaların uygulayıcısı olma utancını kendi halkının tarihine bir leke olarak kazımaktan vazgeçmeye, insanlık onurunu korumakla yükümlü olduklarını her fırsatta dile getiren Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası teşkilatları etkili ve inandırıcı adımlar atmaya ve bu katliamı durdurmaya davet etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Hacettepe Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de mazlum Filistin halkının ve dünyada zulme uğrayan bütün halkların yanındaki duruşunu kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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