Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: "Maske, emniyet kemeri gibidir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: "Maske, emniyet kemeri gibidir" - Haberler
Hacettepe Üniversitesi, Güncel

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: "Maske, emniyet kemeri gibidir"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri, maskeyi emniyet kemerine benzeterek, "Maskeyi neden taktığınızı, işe yaradığı zaman anlarsınız.

04.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:30
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: 'Maske, emniyet kemeri gibidir'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri, maskeyi emniyet kemerine benzeterek, "Maskeyi neden taktığınızı, işe yaradığı zaman anlarsınız. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan virüs taşıyıcılarından korunmak için sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma, asansör, pazar gibi halka açık yerlerde maske kullanılması gerekir." dedi.

Koronavirüs pandemisine ilişkin sosyal medya üzerinden halkı bilinçlendirecek çalışmalar yapan, 2018 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne sahip Doç. Dr. Huri, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar önemli sayıda sağlık çalışanının pandemiden etkilendiğini ortaya koyduğunu ifade eden Huri, "Bu da önümüzdeki günlerde bizlerin kişisel korunmamız için gerekecek sağlık ekipman ihtiyacının artabileceğini göstermektedir." diye konuştu.

Huri, son zamanlarda yapılan uluslararası bilimsel yayınların ve Dünya Sağlık Örgütünün bilgilendirmelerinde, maske kullanımının öne çıktığına işaret etti.

Türkiye'de de toplu bulunan mekanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Huri, şunları kaydetti:

"Maske, emniyet kemeri gibidir. Neden taktığınızı, işe yaradığı zaman anlarsınız. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan virüs taşıyıcılarından korunmak için sosyal mesafeyi koruyamadığımız toplu taşıma, asansör, kapalı kurumlar, pazarlar gibi halka açık yerlerde maske kullanılması gerekir. Japonya, Hong Kong bölgesi ile Singapur bunu yaptı ve şimdi İsrail'de maske zorunluluğu getirildi."

"Sosyal mesafe yığılmaları engeller"

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyon ve evde kalmanın önemini vurgulayan Huri, "Sosyal mesafe, aynı anda çok fazla kişinin hastalanmasını önleyerek hastanelerdeki yığılmayı engelliyor. Bu zaman diliminde de sağlık çalışanları yeterli ekipmanla aynı anda daha az sayıda hastaya tedavi uygulayarak hastanelerdeki taşmayı engelliyor ve zaman kazanılıyor." bilgisini verdi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: 'Maske, emniyet kemeri gibidir'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: "Maske, emniyet kemeri gibidir"
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
İmamoğlu, metro istasyonlarındaki yeni uygulamayı devreye soktu Haberler
İmamoğlu, metro istasyonlarındaki yeni uygulamayı devreye soktu
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huri: "Maske, emniyet kemeri gibidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:00:24. #1.15#
title