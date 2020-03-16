Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbir kararları genişletildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbir kararları genişletildi - Haberler
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık

Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbir kararları genişletildi

Hacettepe Üniversitesi tarafından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınan tedbir kararları genişletilerek, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklandı ve Diş Hekimliği...

16.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:18
Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbir kararları genişletildi

Hacettepe Üniversitesi tarafından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınan tedbir kararları genişletilerek, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklandı ve Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verildi.

Hacettepe Üniversitesinden koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Rektör Prof. Dr. Haluk Özen imzasıyla duyuru yayımlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 16 Mart 2020'de Özen başkanlığında toplanan genişletilmiş Hastaneler Yönetim Kurulu, üniversite üst yönetimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulunda yer alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda tedbir kararları alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine bugün itibarıyla kapatma kararı doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan spor salonları ve yüzme havuzları kullanıma kapatılmıştır. Öğretim üyesi, personel ve öğrenci yemekhanelerinde kişiler arası temas mesafesini arttırmak amacı ile masa ve sandalye sayıları azaltılarak, yemek servisi 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında iki grup olarak yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Yurt dışından dönen personelin 14 gün evde tecrit altında kalmasının birim amirlerince hassasiyetle takip edilerek uygulamanın sürdürülmesine karar verildiği vurgulanan duyuruda, "Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi söz konusu hastalığın en sık görülen bulgularını taşıyan personelimizin, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını korumak amacıyla sağlık kontrolünden geçtikten sonra iyileşene dek iş yerine gelmemesinin uygun olduğuna karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pandeminin ileri evrelerinde sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, polikliniklerde acil hastalar dışında hasta kabul edilmemesi, serviste yatan hastaların mümkün olduğunca en erken zamanda taburcu edilmesi, acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edilen duyuruda yer alan diğer kararlar şöyle:

"Boş yatak sayısı arttırılarak, olası servis birleştirmeleri ile kazanılan insan kaynağı ve fiziki mekanların Kovid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi planlamalarının zaman geçirilmeden yapılması kararlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde uygulamaya geçirilen hasta ziyaretçi yasağının sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastanelerimizde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitelerinde hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir. Bu tür salgınlarla mücadelede en önemli öge olan sağlık çalışanlarının (öğretim üyesi, uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri, tıbbi sekreter, hasta bakıcı, hizmetli vb.) kişisel korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeleri, eğitimleri ve denetimlerinin, bugüne kadar olduğu gibi titizlikle sürdürülmesine karar verilmiştir."

"Yasal mazeretler dışında yıllık izinler durduruldu"

Ayrıca Kovid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla Yükseköğretim Kurulu'nun 16 Mart 2020 tarih ve 21387 sayılı yazısı ile üniversitelerdeki akademik ve idari personelin izin koşulları açıklığa kavuşturulduğu belirtildi.

Rektör Özen imzasıyla yapılan ikinci duyuruda da şu bilgilere yer verildi:

"Üniversitemiz Hastanelerinde görev yapan tüm akademik ve idari personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm vb.) dışında yıllık izinleri durdurulmuştur. Yurt dışından dönen tüm personelin 14 gün evde tecrit oldukları süre içerisinde idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin sağlık nedeni ile idari izinli sayılabilmeleri için hastalık süreci devam eden kanser veya organ nakli gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumdaki personelimizin başvuruları birim amirlerince değerlendirilerek uygunluğu Genel Sekreterlik ve Rektörlük tarafından karara bağlanacaktır.

16 Mart 2020 tarihi itibarıyla eğitimlerine ara verilen Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörnler) Kovid-19 salgınında hizmetlerine ihtiyaç duyulana kadar intörnlük uygulamalarına ara verilmesinin devamına, gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmalarına karar verilmiştir."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haber
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Guido Senia Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Wuhan Futbol Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbir kararları genişletildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 17:53:41. #1.14#