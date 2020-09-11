Hacettepe Üniversitesi, güz yarıyılında hibrit veya uzaktan eğitim uygulayacak
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Hacettepe Üniversitesi, güz yarıyılında hibrit veya uzaktan eğitim uygulayacak

Hacettepe Üniversitesi Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim uygulama ilkelerine ilişkin kararı yayımladı.

Hacettepe Üniversitesi, güz yarıyılında hibrit veya uzaktan eğitim uygulayacak
11.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:20

Hacettepe Üniversitesi Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim uygulama ilkelerine ilişkin kararı yayımladı.

Buna göre, programlar bazında "tamamen uzaktan" veya "kısmen yüz yüze/hibrit" bir öğretim yaklaşımı benimsendi.

Tüm teorik dersler ve sadece teorik derslerden oluşan programlar "tamamen uzaktan" öğretim ile çevrim içi yapılacak.

Farklı şehirlerdeki öğrencilerin Ankara'ya gelmesinin sorun teşkil edeceği değerlendirildiğinden, uygulamalı dersi oransal olarak az olan programlarda, uygulamalı dersler uzaktan yapılacak.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı dersleri, gerekli tedbirler ve seyreltme işlemleri ile "kısmen yüz yüze/hibrit" öğretim yöntemine göre yapılacak. Bu bölümlerdeki Ankara dışında ikamet eden öğrenciler için barınma hizmeti verilecek.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri kapsamı dışında kalan tüm sınıflardaki uygulama ve laboratuvar dersleri uzaktan öğretim ile çevrim içi yapılacak.

Staj, öğretmenlik uygulamaları ve benzeri sahada uygulama gerektiren dersler, pandemi koşulları dikkate alınarak ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yapılacak, başka şehirlerde ikamet eden öğrencilerin bu uygulamaları ikamet ettiği şehirlerde yapması teşvik edilecek.

Gerekli planlama, uygulama ve bilgilendirmeler, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, konservatuvar ve enstitü yönetimleri tarafından yürütülecek ve öğrencilere duyurulacak.

Kaynak: AA

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