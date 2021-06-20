Hacettepe Teknokent Teknofest'e katılacak öğrenci topluluklarına sponsorluk desteği sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacettepe Teknokent Teknofest'e katılacak öğrenci topluluklarına sponsorluk desteği sağladı

Hacettepe Teknokent Teknofest'e katılacak öğrenci topluluklarına sponsorluk desteği sağladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hacettepe Teknokent, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen Teknofest 2021'de yarışacak üniversite bünyesindeki takımlara sponsor oldu.

Hacettepe Teknokent, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen Teknofest 2021'de yarışacak üniversite bünyesindeki takımlara sponsor oldu.

Teknokentten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun ön kuluçka merkezi ve Hacettepe Üniversitesindeki öğrenci topluluklarından oluşan yarışma ekiplerine toplamda 50 bin lira destek sağlandı.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Tiryaki, sponsorluk çeklerini öğrenci toplulukları temsilcilerine törenle teslim etti.

Özellikle üniversite gençliğinin katılım sağladığı bu tür etkinliklerin ülke için kıymetli olduğunu belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yüksek katma değer getirecek çalışmalara imza atacak olan gençlere, Hacettepe Teknokent olarak destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplamda 50 bin liralık katkı sunduk. Toplulukların ihtiyaçlarına göre bu meblağ pay edildi. Veriyi, bilgiyi ve teknolojiyi elinde tutan ve geliştiren ülkelerden olmak için gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Hacettepe Üniversitesi, öğrenci toplulukları ile de adından söz ettiren bir üniversite. Gençlerimizin pek çok alanda başarılı çalışmaları bulunuyor. Bu fikirlerin hayata geçirilmesinde teknokentlere önemli görevler düşüyor. Teknofest 2021'e katılacak ekiplere bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu. Takımların hepsine gönülden başarılar diliyorum. Birkaç yıl sonra bu gençlerin başarılarının Türkiye sınırlarını aşacağına gönülden inanıyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Teknofest'te, Hacettepe Teknokent; İHA Topluluğu, RobotX Topluluğu, Otomotiv Topluluğu, Ön Kuluçka Çatma Ekibi ve Ön Kuluçka FoodOmics Ekibi'nden 14 takımla boy gösterecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz
Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz
Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Merve Dizdar Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacettepe Teknokent Teknofest'e katılacak öğrenci topluluklarına sponsorluk desteği sağladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 11:07:04. #1.16#

title