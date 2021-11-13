Hacettepe Spor: 4-1

STAT: Özer Türk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 12'nci hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde Hacettepe Spor'u 4-1 mağlup etti. Kuşadasıspor maçın 32'nci dakikasında Eren'le öne geçerken, konuk Hacettepe Spor 36'ncı dakikada Seyit Ali'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın 61'inci dakikasında Murat attığı golle Kuşadasıspor'u 2-1 öne geçirdi. Yiğit Gökoğlan 73'üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi, fark ikiye çıktı: 3-1. Karşılaşmada son sözü 87'nci dakikada Murat söyledi: 4-1. Kuşadasıspor bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve zirve yarışında yer aldı. Hacettepe ise 8 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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