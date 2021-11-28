Hacettepe Spor: 3-0

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçından 4 puan çıkaran düşme potasındaki Kızılcabölükspor evinde alt sıralardaki rakiplerinden Hacettepe Spor'u 3-0 yenmeyi başardı. Denizli ekibi maçın 29'uncu dakikasında Furkan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 galip tamamladı. Mehmet Kaan 50'inci dakikada sahneye çıkarak Kızılcabölükspor'un ikinci golünü kaydeden isim oldu: 2-0. Mücadelede son sözü 62'nci dakikada ilk golü atan Furkan söyledi. Kızılcabölükspor bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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