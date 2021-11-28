Hacettepe Spor: 3-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hacettepe Spor: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hacettepe Spor: 3-0

STAT: Semt SahasıHAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Kağan Yıldızlar (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) (Dk. 33 Ulaş xxx) - Ali (xx), Yunus Emre (xxx), Adem (xxx) (Dk. 84 Kıvanç), Alpay (xx), Furkan (xxxx), Anıl (xx), Mehmet Akif (xxx) (Dk.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Furkan Kocayıldız (xx), Kağan Yıldızlar (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) (Dk. 33 Ulaş xxx) - Ali (xx), Yunus Emre (xxx), Adem (xxx) (Dk. 84 Kıvanç), Alpay (xx), Furkan (xxxx), Anıl (xx), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 84 Tevfik), Vedat (xx), Mehmet Kaan (xxx), Can (xxx)

HACETTEPE SPOR: Turgut (x) (Dk. 71 Altan x) - Furkan (x), Veli (xx), Cebrail (x) (Dk. 71 Batuhan Özdemir x), Batuhan Uçan (xx), Tolgahan (x), Ataberk (x), Mehmetcan Yıldırım (x) (Dk. 33 Fahrettin x), Seyit Ali (x) (Dk. 52 Sarp x), Mustafa (xx), Mehmetcan Güngör (x)

GOLLER: Dk. 29, Dk. 62 Furkan, Dk. 50 Mehmet Kaan ( Kızılcabölükspor )

SARI KARTLAR: Mehmet Akif (Kızılcabölükspor), Ataberk, Fahrettin, Veli (Hacettepe)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçından 4 puan çıkaran düşme potasındaki Kızılcabölükspor evinde alt sıralardaki rakiplerinden Hacettepe Spor'u 3-0 yenmeyi başardı. Denizli ekibi maçın 29'uncu dakikasında Furkan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 galip tamamladı. Mehmet Kaan 50'inci dakikada sahneye çıkarak Kızılcabölükspor'un ikinci golünü kaydeden isim oldu: 2-0. Mücadelede son sözü 62'nci dakikada ilk golü atan Furkan söyledi. Kızılcabölükspor bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title