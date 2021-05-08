Hacettepe Spor: 2-0
STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Fatih Tokail, Yusuf Doğan, Hüseyin Kıvanç DurmazİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Seydi Kayasoy (Dk. 63 Ogün Çalışkan), Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Dk. 79 Gülhan Üreyen), Metin Yüksel, Emir Özsoy (Dk. 66 Yunus Emre Duyan), Selimcan Temel (Dk.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Fatih Tokail, Yusuf Doğan, Hüseyin Kıvanç DurmazİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Seydi Kayasoy (Dk. 63 Ogün Çalışkan), Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Dk. 79 Gülhan Üreyen), Metin Yüksel, Emir Özsoy (Dk. 66 Yunus Emre Duyan), Selimcan Temel (Dk. 63 Samet Günhan), Abdülkadir Kuzey, Oğuz Çetinkaya, Bilal Yıldırım (Dk. 66 Erdem Seçgin), Ali AydemirHACETTEPE SPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Kadir Enes Kıra, Hüseyin Eren Bektaş (Dk. 67 Ataberk Gök), Muhammed Ali Barutcu, Ali Eren Karadağ (Dk. 81 Recep Yurdakul), Sarp Ekinci, Mehmetcan Yıldırım (Dk. 81 Yusuf Emre Ataol), Kaan Yüksel, Kemal Emirhan Aydın, Musa Şahindere (Dk. 85 Muhittin Sarper Özceyhan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 85 Baran Başyiğit)SARI KARTLAR: Taha Cengiz Demirtaş (Hacettepe Spor) Yunus Emre Duyan (İnegölspor)GOLLER: Dk. 45 Fatih Üge, Dk. 88 Abdulkadir Kuzey (İnegölspor)
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor ligin son maçında, sahasında karşılaştığı Hacettepe Spor'u 2-0 yendi.MAÇTAN DAKİKALAR,33'üncü dakikada gelişen İnegölspol atağında Ali'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci zorlukla çeldi.45'inci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Ali'nin ceza sahası içine ortasına yükselen Fatih'in kafa vuruşu golü getirdi: 1-0.
88'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Abdulkadir'in sert vuruşu golü getirdi: 2-0.
- Bursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ