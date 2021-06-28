Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hacettepe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Bülent Üstündağ seçildi.

Hacettepe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Bülent Üstündağ seçildi.

Genel kurul, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yer alan Hacettepe binasında gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren Bülent Üstündağ, Hacettepe'nin yeni başkanı oldu.

Hacettepe'nin mevcut başkanı olarak kongreye gelen Nedim Yıldırım, yaptığı konuşmada, salgın koşullarının zorluğuna işaret etti.

Yıldırım, her şeye rağmen yarışı son ana kadar götürdüklerini ve buradan birçok genç oyuncuyu hem Gençlerbirliği hem de Türk futboluna kazandırdıklarını dile getirdi.

Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir gibi isimlere Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan'ı eklediklerini söyleyen Yıldırım, Bülent Üstündağ ve Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın her iki kulübü layık oldukları yere götüreceğine inandığını ifade etti.

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ ise Hacettepe'nin Türk futbolu ve Gençlerbirliği için olan önemini bildiğini belirterek, el birliğiyle iki kulübün de özlediği günlere dönmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Kongrenin kapanış konuşmasını Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş yaptı. Akdaş, Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin bağına değinerek, Hacettepe'nin A takıma güç verdiğini, özellikle bu borçlu yapıda Hacettepe'nin öneminin bir kat daha arttığını söyledi.

Kongrenin ardından Bülent Üstündağ, eski başkan Nedim Yıldırım'a hizmetleri için plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:08:09. #1.15#

title