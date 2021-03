Hacettepe Esports Valorant turnuvasını duyurdu

Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu çok beklenen Valorant turnuvasını duyurdu. Hacettepe Esports Valorant turnuvası 21 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlıyor.

Hacettepe Esports tarafından düzenlenen turnuva ve detayları topluluğun paylaşıldı. Yapılan paylaşımda Redbull Campus Clutch öncesi bir ısınma turnuvası olarak düşünülen turnuvada sürpriz ödüller olduğu belirtildi. İsterseniz gelin birlikte turnuvanın detaylarına göz atalım.

Turnuva Günü ve Saati: 21 Mart Pazar 16.00

Turnuva Kuralları:

Maçlar hileler kapalı, turnuva modu ve uzatmalar açık olacak şekilde kurulacaktır. Chartta üstte olan takım rakibini davet eder.

Duraklatmaları sadece tur başlarında, bariyer açılmadan önce alabilirsiniz.

Her takım her bir tarafta en fazla 2 kere pause alabilir. (2 saldırı, 2 savunma) Toplam pause hakkınız her bir taraf için 8 dakikadır. Her takımın toplamda 8 saldırı 8 savunma = 16 dakika pause hakkı vardır.

Harita seçilirken her iki takım birer harita banlayacaktır. Chartta üstte olan takım kalan haritalar arasından maçın oynanacağı haritayı seçecek, chartta altta olan takımsa Saldıran veya Savunan bölgelerinden istediğini seçecektir.

Maçlar Bo1, final maçı Bo3 olacaktır.

All chatten herhangi bir kışkırtıcı söylem yazılması durumunda ekran görüntüsü alıp turnuva organizatörüne veya hakemlere iletiniz.

Bir takım maç saatinden 15 dakika sonrasına kadar hazır olmazsa elenecektir.

Takımı olmayan oyuncular da düşünülmüş ve takım kurmak veya bulmak için topluluğun discord sunucusunda takım arama kanalı açılmış. Turnuva kayıt formu için , topluluğun discord sunucusuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros