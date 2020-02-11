Hacet mahallesinde sıcak asfalt
Haberler » Güncel » Hacet mahallesinde sıcak asfalt - Haber

Hacet mahallesinde sıcak asfalt

Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

11.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:16
Hacet mahallesinde sıcak asfalt

, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Alanya Belediyesi 'nün planlamaları ve gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla öncelikle karşılaşabilecek zararların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar Oba, Kadıpaşa ve Saray Mahallelerinden sonra Hacet Mahallesi'nde devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler