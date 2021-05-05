Hacerü'l Esved, yakından fotoğraflandı
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Hacerü'l Esved, yakından fotoğraflandı

Hacerü'l Esved, yakından fotoğraflandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından Hacerü'l Esved taşı yüksek çözünürlüklü olarak yakından görüntülendi.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından Hacerü'l Esved taşı yüksek çözünürlüklü olarak yakından görüntülendi.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı Hacerü'l Esved taşının foptoğrafları büyük beğeni topladı. Fotoğraf çekimi 7 saat sürerken, çekimleri özel tekniklerle gerçekleştirildi. Bakanlık Hacerü'l Esved hashtag'i kullanarak yaptığı paylaşımların ardından fotoğraflar Twitter'da en çok konuşanlar arasında yer aldı.

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri kapsamında yurtdışından gelmek isteyen hacı adaylarını ülkeye almayabilir. Henüz net bir karar açıklanmazken, bu yıl hac vazifesini tamamıyla aşılanmış Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerle sınırlı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Suudi Arabistan tarafının, nihai kararı gelecek günlerde açıklaması bekleniyor. - MEKKE

Hacerü'l Esved, yakından fotoğraflandı
Hacerü'l Esved, yakından fotoğraflandı
Hacerü'l Esved, yakından fotoğraflandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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