Hacer nine, kurtların saldırısına uğrayan 'Sarı kız' için gözyaşı döküyor
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Hacer nine, kurtların saldırısına uğrayan 'Sarı kız' için gözyaşı döküyor

Hacer nine, kurtların saldırısına uğrayan 'Sarı kız' için gözyaşı döküyor Sivas'ta merkeze bağlı Ovacık köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hacer Sönmez, kurtların saldırısı sonrası yaralanan 'Sarı Kız' ismini verdiği gebe ineği için yavrum diyerek gözyaşı döküyor.

25.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:53

Hacer nine, kurtların saldırısına uğrayan 'Sarı kız' için gözyaşı döküyor

Sivas'ta merkeze bağlı Ovacık köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hacer Sönmez, kurtların saldırısı sonrası yaralanan 'Sarı Kız' ismini verdiği gebe ineği için yavrum diyerek gözyaşı döküyor.

SİVAS - Sivas'ta merkeze bağlı Ovacık köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hacer Sönmez, kurtların saldırısı sonrası yaralanan 'Sarı Kız' ismini verdiği gebe ineği için yavrum diyerek gözyaşı döküyor.

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Ovacık köyünde yaşayan Sönmez ailesine ait gebe inek, yaklaşık 5 gün önce kurtların saldırısına uğradı. Kurtların saldırısına uğrayan ineğin göğüs kısmında yaklaşık 50 santimetrelik yarık oluştu. Veteriner hekim tarafından müdahale edilen ineğe atılan 56 dikiş bir süre sonra patladı. Oğluyla birlikte yaşayan 60 yaşındaki Hacer Sönmez ise evlerinin altında bulunan ahırda besledikleri ve 'Sarı kız' ismini verdiği gebe inek için gözyaşı döküyor. Yavrum diyerek elleriyle beslediği gebe ineğin sağlığına kavuşmasını bekleyen yaşlı kadın, 'Sarı kızın' sağlığına kavuşturulması için yardım severlerden destek bekliyor. Öte yandan ailenin kurt saldırısına uğrayan ineği Kurban Bayramı öncesi satmayı planladığı ve elde edecekleri parayla borçlarını ödemeyi hedeflediği öğrenildi.

"Ahıra giremiyorum, bu halde görmeye dayanamıyorum"

Yavrum diyerek elleriyle beslediği 'Sarı kızı' yaralı halde görmeye dayanamadığını belirten Hacer Sönmez, " Oğlumun iki buzağısı, iki danası ve bu vardı. Bunu satıp borçları ödeyecektik, ya da bunu satıp kurbanlığımızı alacaktık. Buda tuttu kurda nasip oldu. Kurt boğdu halini görüyorsunuz. Oğlumun borcu var, maddi durumu yerinde değil. Hayvanın durumu perişan kalkamıyor. Veteriner getirip iki sefer ameliyat ettirdik ama yine de kalkamıyor. Ahıra giremiyorum, bu halde görmeye dayanamıyorum. Hayvanın bu durumu beni çok üzüyor. Kuşun bile boğazı kesilse ben dayanamam. Siz buradasınız diye böyle yapmıyorum, ben gerçekten dayanamıyorum "dedi.

Sarı kızı, iyileşmesi için elleriyle beliyor

Gebe ineği iyileşebilmesi için elleriyle beslediğini belirten Hacer Sönmez, "Ellerimle besliyorum, kendi ekmeğimi de getirip buna yediriyorum. Artık yemeklerimi, meyve kabuklarını her şeyi getirip yediriyorum ki iyi olsun, hayvan ayağa kalksın. Ne yapsam kalkamıyor, ah kalkabilse. Kalkabilse başka yerlerden yiyecek getirip yediririm. Çok seviyorum, bu bir melek. Melek bu, ben kurban olayım buna. Bunun rengi sarıya ben bunun ismini 'Sarı Kız' koydum. Sarı kız, yavrum deyip seviyorum. Kapının önünde ameliyat ettiler, bakamadım. Dayanamadım, çok üzülüyorum. İyileşmesini bekliyorum "dedi.

"Annem hastaydı, hayvanı böyle görünce daha çok etkilendi"

Hacer Sönmez'in oğlu Mehmet Sönmez, gebe ineğin kurtlar tarafından saldırıya uğramasının tüm aileyi üzdüğünü belirterek, "Biz bu hayvanı 2 buçuk yıldır besliyoruz, karnında 4 aylık danası var. Kurtlar saldırdı, başına böyle bir sıkıntı geldi. Hayvan sabah, akşam ölecek gibi. Kurt, meme kısmından parçaladı. Hayvanın bu durumu annemi, komşuları hatta hepimizi etkiledi. Ben bunu kurbanda satacaktım, bunun parasıyla borçları ödeyecektim, kalan kısmıyla da kurban kesecektim. Oda hiçbir şeye nasip olmadı. Hayvanı yaklaşık 5 gün önce kurtlar parçaladı, iki sefer ameliyat ettirdim. Hayvanda 56 dikiş var şuanda. İlk attırdıklarım açılıp, patlamıştı. Annem hastaydı hayvanı böyle görünce daha çok etkilendi "dedi.

Hacer nine, kurtların saldırısına uğrayan 'Sarı kız' için gözyaşı döküyor

Kaynak: İHA

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