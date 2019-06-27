Hacce'den göç edenlerin sayısı 6 ayda 100 bine ulaştı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Yemen'de devam eden çatışmalar sebebiyle Hacce ilinin Abs ilçesinden 6 ayda 100 bin kişinin göç ettiğini açıkladı.

Örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Abs'ın kuzeyinde mart ayında yeniden başlayan çatışmaların 20 bin kişiyi göçe zorladığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu göç dalgasıyla yıl başından bu yana bölgeyi terk edenlerin sayısının 100 bine ulaştığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olurken, birçok aile çatışmalar sebebiyle ülkedeki diğer bölgelere göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA