Hacca giden vatandaş Kabe'de hayatını kaybetti

27.08.2019 15:32

Kocaeli'den hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara giden 73 yaşındaki Aydın Ayyıldız, Kabe'de hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre 73 yaşındaki Aydın Ayyıldız, Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli birinci kafilesi ikinci grupta hacca gitti. Ayyıldız, hac ibadetini yaptığı sırada yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirirken, hemen Mekke Nur Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi 1 hafta süren Ayyıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayyıldız, Mekke'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cennetil Mualla'ya defnedildi. Ayrıca Ayyıldız için Kartepe Osman Gazi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılarak Kur'an-ı Kerim okundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA