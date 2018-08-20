Hacca Giden Mustafa Ceceli, Kutsal Topraklardan Sevenlerine Seslendi
Mustafa Ceceli Kurban Bayramı'nı karşılamak üzere kutsal topraklara gitmişti. Ceceli. kutsal topraklardan sevenlerine tesekkür ve sevgi mesajı gönderdi.
Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcıİntizar ile mahrem görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan Mustafa Ceceli hac görevini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Ceceli'nin haccdayken çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada yayılmıştı.
"BURADAN BENİ TAKİP EDEN HERKESE SEVGİLER"
Şarkıcı Kabe'de tavaf ederken çektiği videoyla sevenlerine seslendi. Ceceli, "Kabedeyiz, yarın Arafat'a çıkıyoruz, hac için. Bütün arkadaşlara, takip eden Mcfc'ye buradan sevgiler gönderiyorum"dedi.
YORUMLAR (13)
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Sizde adam olsanız böyle gerizekalıları haber yapmazsınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam gibi adamsin ceceli ALLAH kabul etsin.eski karisi aşağılık ise bu ne yapsin .Cevap Yaz 60 Yayından Kaldır
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Bu ceceli dini kullanmasini iyi biliyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ReklamlaarrrCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Terbiye olsa ekranlarda gözükmezsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır