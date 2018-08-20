Hacca Giden Mustafa Ceceli, Kutsal Topraklardan Sevenlerine Seslendi

Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcıİntizar ile mahrem görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan Mustafa Ceceli hac görevini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Ceceli'nin haccdayken çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada yayılmıştı.

"BURADAN BENİ TAKİP EDEN HERKESE SEVGİLER"

Şarkıcı Kabe'de tavaf ederken çektiği videoyla sevenlerine seslendi. Ceceli, "Kabedeyiz, yarın Arafat'a çıkıyoruz, hac için. Bütün arkadaşlara, takip eden Mcfc'ye buradan sevgiler gönderiyorum"dedi.