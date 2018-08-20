Hacca Giden Mustafa Ceceli, Kutsal Topraklardan Sevenlerine Seslendi
CANLI YAYIN: Vakfe Sonrası Hacılar Arafat'da Dua Ediyor Canlı Yayınla Aktarıyoruz

Hacca Giden Mustafa Ceceli, Kutsal Topraklardan Sevenlerine Seslendi

Mustafa Ceceli Kurban Bayramı'nı karşılamak üzere kutsal topraklara gitmişti. Ceceli. kutsal topraklardan sevenlerine tesekkür ve sevgi mesajı gönderdi.

Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcıİntizar ile mahrem görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan Mustafa Ceceli hac görevini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Ceceli'nin haccdayken çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada yayılmıştı.

"BURADAN BENİ TAKİP EDEN HERKESE SEVGİLER"

Şarkıcı Kabe'de tavaf ederken çektiği videoyla sevenlerine seslendi. Ceceli, "Kabedeyiz, yarın Arafat'a çıkıyoruz, hac için. Bütün arkadaşlara, takip eden Mcfc'ye buradan sevgiler gönderiyorum"dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (13)

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.