"Hac Umre ve Turizm Fuarı" İstanbul'da kapılarını açtı

28.08.2019 15:02

Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, "Umre için bir vatandaş 900 dolardan daha ucuz olan programlara rağbet etmemeli, mağdur olabilir. Kaç gün kalacağı, hangi otelde kalacağı, hangi havayolu şirketi ile gideceği gibi konulara dikkat etmeli. Bunlarla ilgili açık şekilde sözleşme imzalamalı." dedi.

21. Uluslararası Hac Umre Turizm Forumu ve Hac Umre Turizmi Hizmetleri Fuarı bugün İstanbul'da başladı.

İki gün sürecek fuarın açılış töreni, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Başkanı Firuz Bağlıkaya, HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, fuarın organizatörü Kılıç Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç ile çok sayıda acente yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında AA muhabirine sektöre ilişkin bilgi veren HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, Türkiye'de umre turizminde çeşitli sebeplerden dolayı her sene dalgalanmaların olabildiğini söyledi.

2017-2018 umresinin sayı açısından Türkiye için tepe nokta olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"488 bin kişiyi umreye götürdük. Geçen sene bu sayı çeşitli sebeplerden dolayı 320 bine düştü. Hac konusunda kotamız belli zaten, talep normal kotamızdan 30 kat fazla oluyor. 2019-2020 yılına ilişkin beklentimiz yüksek, 2017-2018'deki rakam olmasa da, 400 bini geçme hedefindeyiz. İlk gelen tepkilere göre söyleyebilirim ki, geçen seneden daha iyi olacak gibi gözüküyor. Ramazan sonuna kadar 400 bin kişiyi yakalama amacındayız. Türkiye'de 450-500 milyon dolar arası bir umre pazarı var. 2020-2021 sezonunda da 2017-18'deki noktamıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Umreye gidecek vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Şahin, yetkisiz acente sorununa işaret etti.

Şahin, "Umre için bir vatandaş 900 dolardan daha ucuz olan programlara rağbet etmemeli, mağdur olabilir. 900 dolar ve üzerindeki programlar ise, konaklama şartına ve şekline bağlı olarak değerlendirilmeli. Seçerken, kaç gün kalacağı, hangi otelde kalacağı, hangi havayolu şirketi ile gideceği gibi konulara dikkat etmeli. Bunlarla ilgili açık şekilde sözleşme imzalamalı. Orada da 300 dolar gibi bir para harcadığını düşünürsek, ortalama bin 200-bin 300 dolar gibi bir para umre için yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fuardan

Verilen bilgiye göre, geçen yıllara nazaran daha büyük bir alanda gerçekleştirilen fuara yaklaşık 10 bin ziyaretçi bekleniyor.

Ulusal katılımcı firmaların yanı sıra yabancı otellerin ve uluslararası acentelerin de katıldığı fuarda, hac ve umre organizasyonlarında servis sağlayan, faaliyet gösteren çok sayıda şirket yerini aldı.

Fuarda, yerli ve yabancı seyahat acenteleri, Mekke ve Medine'de bulunan oteller, havayolu şirketleri stand kurarken, bugün acentelerin katılımıyla açılışı yapılan fuar, yarın vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA