Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini bekliyor

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, "Devletimizin tüm sektörlere uyguladığı kısa çalışma ödeneği kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, "Devletimizin tüm sektörlere uyguladığı kısa çalışma ödeneği kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye'ye de ciddi zararlar verdiğini anımsatarak, bu durumdan en çok etkilenenlerin, seyahat acenteleri ve çalışanları olduğunu aktardı.

Hac, umre seyahat acentelerinin faaliyetlerinin bir yılı aşkın bir süredir tamamen durduğunu bildiren Şahin,"Hiçbir çalışma alanı kalmayan ve birçok kalifiye çalışanı bünyesinde bulunduran sektör, kısa çalışma ödeneği sayesinde çalışanlarını kısmen de olsa koruyabilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu noktada, kısa çalışma ödeneğinin devamının, sektör açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Aksi takdirde, hac, umre acentelerinin on binden fazla çalışanı işlerini kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir. Diğer seyahat acentelerinin tamamını da hesaba kattığımızda, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması, yüz binlerce çalışanın evine ekmek götürememesi tehlikesini doğuracaktır. Bu bağlamda devletimizin tüm sektörlere uyguladığı kısa çalışma ödeneği kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır. Devletimizden en önemli beklentimiz, seyahat kısıtlamalarının kalkacağı döneme kadar, kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak