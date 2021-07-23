"Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı"
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"Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, hacılar arasında herhangi bir korona virüs vakası tespit edilmediğini, hac organizasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, hacılar arasında herhangi bir korona virüs vakası tespit edilmediğini, hac organizasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, bu yılki hac organizasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Al Rabiah, hacılar arasında herhangi bir korona virüs ya da başka bir salgın vakası kaydedilmediğini belirterek, hac organizasyonunun sağlık açısından başarıyla tamamlandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığının hacılara hizmet etmek için nitelikli ve eğitimli kişileri görevlendirdiğini söyleyen Rabiah, bu yıl hac organizasyonunun 60 bin kişi ile sınırlanmasının hacıların sağlık ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

HACILAR VEDA TAVAFI YAPTI

Kutsal topraklarda bulunan hacılar, bu sabah Mina'daki Cemerat bölgesinde şeytan taşladı. Şeytan taşlamanın ardından hacılar, Kabe'ye geçerek veda tavafı yaptı.

(İHA)

'Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı'
'Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı'
'Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı'
'Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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