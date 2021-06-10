HAC MALZEMELERİ SATAN MAĞAZADAKİ KIYAFETLERE ÇAMAŞIR SUYU İLE ZARAR VERDİ

SİVAS'ta hac malzemeleri satan bir mağazaya anahtar ile giren kimliği belirsiz şüpheli, elbiselere çamaşır suyu dökerek zarar verdi.

SİVAS'ta hac malzemeleri satan bir mağazaya anahtar ile giren kimliği belirsiz şüpheli, elbiselere çamaşır suyu dökerek zarar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Eskikale Mahallesi Ulucami Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde hac malzemeleri satışı yapan Ebuzer Volkan Yıldız, sabah mağazasını açtı. Gün boyunca mağazada çalışan Yıldız, bir süre sonra esanslarda ve elbiselerde lekeler olduğunu fark etti. Elbiselere çamaşır suyu döküldüğünü anlayan Yıldız, güvenlik kamerasını kontrol etti. Yaptığı kontrolde mağazaya gece saatlerinde birinin anahtarla girdiğini görünce polise bilgi verdi.

İhbar üzerine mağazaya polis ekipleri sevk edildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin anahtarla içeriye girdikten sonra ilk olarak elektriği kapattığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Mağaza sahibi Ebuzer Volkan Yıldız, Dükkanımızın kapısını normal kilidi anahtarla açarak içeriye giriyor. Direk esans bölümüne geçerek zarar veriyor. Ayrıca alt kata giderek buradaki elbiselere çamaşır suyu dökerek zarar veriyor. Buraya hırsızlık için değil, tamamen mallarımıza zarar vermek için giriyor. Kamera görüntülerinin alındığını bildiği için fişleri çekip, elektriği kesiyor. Kasada 300 lira paramız vardı. Paraya dokunmayarak çıkıp gidiyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı