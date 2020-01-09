: Hac kurasına ilişkin merak edilenler

09.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:01

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm bu merak edilenler için kısa videolar hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarda, hac farizasını yerine getirmek için başvuru yapan hacı adaylarına katsayılı kura sistemi, kura çekimi, sonuçların nasıl öğrenileceği ve kesin kayıt için yapılacaklarla ilgili bilgiler verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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