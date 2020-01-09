09.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:40

Milyonlarca Hacı adayının merakla beklediği Hac Kuraları belli oluyor. 2020 Hac Kurası çekimine kısa bir süre Hacı adaylarını heyecan sararken Hac Kurası ne zaman çekilecek, Diyanet Hac Kurası 2020 sonuçları belli oldu mu, e-Devlet Hac Kurası sorgulama ekranı gibi konular merak konusu oldu. İşte Hac Kurası 2020 hakkında merak edilenler…

HAC KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Hac Kurası, 09 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de çekilecek. 2 milyon 298 bin Hacı adayının katıldığı kura sonuçları 09 Ocak Perşembe günü sat 21.00'de belli olacak.

HAC KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

2020 Hac Kurası Sonuçları e Devlet üzerinden öğrenilecek. Hac Kurası sorgulama ekranından Hac Kurası sonuçları açıklanacak.

DİYANET HAC KURASI DUYURUSU YAPTI

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

Kabe

2020 HAC KURASI KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

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