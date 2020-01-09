Hac Kuraları belli oldu! Hac kuraları sonuçları açıklandı! Ankara Hac kurası sonuçları listesi yayınlandı! Ankara Hac Kura Sonuçları!
Hac Kurası çekilişi yapıldı. Tüm sonuçların açıklanması için adaylar 9 Ocak Perşembe akşamı 21.00' kadar bekleyecek ancak Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara ili için ilk 100 kişiyi açıkladı. İşte Hac Kurası ilk 100 kişi sonuçları tam listesi, Ankara Hac Kura Sonuçları!
09.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:26
Hac Kurası canlı yayında halk huzurunda elektronik ortamda çekildi. Tüm sonuçlar akşam 21.00'de açıklanacak ancak Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Hac Kura Sonuçları'nıaçıkladı. İşte Hac Kurası sonuçları ilk 100 kişilik liste.
HAC KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
2020 Hac Kurası Sonuçları e Devlet üzerinden öğrenilecek. Hac Kurası sorgulama ekranından Hac Kurası sonuçları açıklanacak.
ANKARA HAC KURA SONUÇLARI
Haber Videosu: Hac Kuraları belli oldu! Hac kuraları sonuçları açıklandı! Ankara Hac kurası sonuçları listesi yayınlandı! Ankara Hac Kura Sonuçları!
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