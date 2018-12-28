Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar

2019 hac kuraları sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında 'oda tercihli' veya 'otel tercihli' hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekiliyor. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

HAC KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

Hac kura çekimleri bittiği takdirde akşam saat 23.00'den önce de T.C kimlik numaraları ile sonuçlar öğrenilebilecek.

Hac kura sonucunu http://www.hac.gov.tr/HacKuraSonuc/ adresinden ulaşılabilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN OLACAK?

2 milyon 213 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2019 hac kurası sonucunda 80 bin kişinin kutsal topraklara gitmeye hak kazanırken kesin kayıtlar 2 Ocak'ta yapılacak. 11 Ocak 2019 tarihine kadar Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

ŞEHİT YAKINLARI KURASIZ GİDECEK

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.