Hac Kesin Kayıtları Başladı

Sivas Müftülüğü, hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylarının kesin kayıtlarının başladığını bildirdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından perşembe günü açıklanan hac kura sonuçlarının ardından 2018 yılında hacca gitmeye hak kazanan adaylarda heyecan yeniden başladı.

Kurada 'kesin kayıt hakkı' elde edenler, 16 Şubat'a kadar 'kesin kayıt yaptırabilir' belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

İl Müftü Vekili Mehmet Şahin, Sivas'tan bu yıl 20 bin 104 kişinin kuraya girdiğini belirterek, "Kura sonuçlarının ardından ilimizden 644 hacı adayımız kutsal topraklara gidecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-02 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtların alınacağını kaydetti.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz'da başlayacak, 15 Ağustos'ta ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos'ta başlayıp 20 Eylül'de sona erecek.