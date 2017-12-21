Hac kayıtları nasıl yapılır? Hac için kayıt ücreti ne kadar? Merakla beklenen Hac kayıt tarihleri belli oldu. 21 Aralık itibariyle başlayan kayıt dönemi önceki yıllarda kayıt yapmış olanlar için biraz farklı olacak. 29 Aralık'a kadar devam edecek olan kayıtlar otomatik de yapılabilecek. Peki Hac kayıt ücretleri ne kadar? İşte yanıtı...

Hacca gidecek adayların merakla beklediği dönem geldi. Bu seneki Hac kayıtları başladı. 21 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar devam eden kayıtlarda yenilik yapıldı. Geçen sene başvuru yapan adaylar otomatik başvuru yapma hakkına sahip olacak.

HAC KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.

Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

Önceki yıllarda kayıt olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Diyanet tarafından otomatik yapılacak.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Diyanet tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hacı adayları, müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.