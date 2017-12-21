Hac kayıtları başladı mı? Hac kayıtları nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr) Hac kayıtları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Hacı adayları, merakla hac kayıtlarının nasıl yapılacağını ve hac kayıt ücretini araştırıyor. Peki hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıt ücreti ne kadar?

Hac kayıtları için bekleyen milyonlarca hacı adayının beklediği gün geldi. İslam dininde temel ibadetler arasında yer alan ve İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti, dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından yerine getiriliyor. Hacca gitmek isteyen hacı adaylarının heyecanla beklediği hac kayıtları ise bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki hac kayıtları nasıl yapılır? 2018 Hac kayıt ücreti ne kadar?

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2018)

Hac kayıtları, bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Hacı adayları, 20 TL'lik ön kayıt ücretini banka yoluyla ödeyerek hac kayıt işlemine başlayacak. Hac kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlar, banka ödemesini yaptıktan sonra dekont ile birlikte ister internet üzerinden ister en yakın müftülük yoluyla başvuru formunu doldurabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada hac kayıtlarının 21 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacağını ve 29 Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Aynı açıklamada hac kayıtları ile ilgili detaylara da yer verildi.

Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak. Vatandaşlar ardından elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.