Hac kayıtları başladı, hacı adaylarına kritik uyarılar

13.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:01

Hac vazifesini yerine getirmek üzere 2020 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için kayıtlar başladı. Hacı adayları 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurularını yapabilecekler. Hacı adaylarının kayıt sırasında iletişim bilgilerini tam ve eksiksiz doldurmaları kritik öneme sahip olarak görülüyor.



Hacı adaylarının her sene beklediği hac kayıt tarihleri açıklandı. Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında hac.gov.tr adresi üzerinden ön başvurularını yapabilecekler. 9 Ocak tarihinde kuralar çekilecek, 13 Ocak tarihinde ise kesin kayıt yaptırılacak. Elçi Tur Hac Koordinasyon Müdürü Sami Emekligil, Hacca gitmek isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken durumları sıraladı.



Ön başvuruların başladığını bildiren Sami Emekligil, "Hac kayıtları 11 Kasım tarihinde başladı, 13 Aralık tarihinde bitecek, yaklaşık 1 aylık zaman zarfı var. Adaylar, 25 TL'yi Diyanetin belirlediği bankalara yatıracaklar. Daha sonra Diyanet ya da hac.gov.tr üzerinden kayıtlarını yaptırabilecekler. Hac kategorisi iki şekilde; bir tanesi otel tercihli diğeri ise oda tercihlidir. Oda tercihli olanlar ekonomiktir. Bunlar 2'li, 3'li ve 4'lü odalar olarak yapılıyor, bunlar fiyat olarak ekonomik. Bir de 5 yıldızlılar var. Bunlar yakın ve kısa dönemlidir anacak fiyat yüksektir" dedi.



"İletişim bilgilerini doğru doldurmak önemli"



Emekligil, sözlerine şöyle devam etti: "Hacı adayları dekontunu Diyanetin belirlediği bankalara yatırdıktan sonra müftülüklere veya internet üzerinden kayıt yaptırmalıdır. Burada iletişim bilgilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü cep telefonlarına 9 Ocak kura çekiminden sonra mesaj gelecek. Eğer yanlış iletişim bilgisi verilirse mesaj gelmez, kura çıkmış dahi olsa hiçbir işlem yapamayacaklar. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor".



"Hiçbir firmaya para ödenmiyor, paraları sadece Diyanet topluyor"



Kuraların 9 Ocak tarihinde çekileceğini hatırlatan Emekligil, "13 Ocak tarihinde kesin kayıt yaptırılacak. Hacı adaylarının yüzde 60'ını Diyanet götürüyor, yüzde 40'ını ise özel turlar götürüyor. Özel turların kontenjanları çabuk dolduğu için adayların 13 Ocak tarihe çok dikkat etmeleri lazım. Acentalar ile gitmek isteyenler 13 Ocak tarihinde bir an önce işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Adayın ismi kuradan çıktı diyelim, maddi ya da diğer sebeplerden dolayı gidemiyor. Bunun için bir dilekçe ile müftülüğe başvurulur, bir daha ki seneye kuraya tekrar tabii olur. Tur programlarının fiyat aralığını veremiyoruz. Çünkü bu rakamları Diyanet açıklıyor. Diyanet açıkladıktan sonra herkese bu rakam bildiriliyor. Adayın ismi kuradan çıktı, parayı yatırması gerekiyor. Sistem geçen sene değişti, hiçbir firmaya para ödenmiyor, paraları sadece Diyanet topluyor. Bütün taksitler Diyanet'e yatırılıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA