Hac Kayıtları Başladı

Midyat Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ilk defa hacca gitmek isteyenlerin 14 Aralık mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Bilik, yaptığı açıklamada, bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacağını söyledi.

Vatandaşların 2019 yılı hac kaydı için müracaatlarını 14 Aralık mesai bitimine kadar belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücreti yatırdıktan sonra ilçe müftülüklerine dilekçeyle yapabileceklerini ifade eden Bilik, şunları kaydetti:

"Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak. Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan, adres, konaklama türü, kura birliktelikleri veya iletişim bilgilerinde değişiklik talebinde bulunanlar, 14 Aralık'a kadar il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecek."

Birlik, hac kurasının ise 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceğini ve aynı gün internetten ilan edileceğini aktararak, kesin kayıtla ilgili bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtti.